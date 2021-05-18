تطوير منطقة المشربية وإنشاء ممشى سياحي بطول 5 كيلومترات في دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري إعداد مخطط هندسي خاص بتطوير مدينة دهب بالكامل، وتطوير كافة المقومات السياحية بها، لكونها من أهم مدن خليج العقبة السياحية الجاذبة للسياحة، وتحظى بإقبال آلاف السائحين عليها على مدار العام.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، في تصريح اليوم الثلاثاء، أنه وجه بوضع إحداثيات مخرات السيول في الاعتبار خلال تنفيذ مخطط التطوير، للحفاظ على البنية التحتية والمنتجعات السياحية، إضافة إلى إدخال أنواع جديدة من السياحة، خاصة أن المدينة تحظى بمقومات سياحية عديدة غير مستغلة بالشكل المناسب.

ومن جانبه، أكد اللواء عارف عبدالعزيز، رئيس مدينة دهب، أن مخطط تطوير مدينة دهب يتضمن تطوير منطقة المشربية وإنشاء ممشى سياحي بطول 5 كيلو مترات، وتطوير الطريق الرئيسي بالمدينة بداية من الكمين الأمني بمدخل المدينة حتى الممشى السياحي.

وأضاف رئيس المدينة أنه سيجري رصف وتطوير طريق مبارك بطول 2 كيلو و 600 متر، بداية من الطريق الرئيسي وحتى منطقة البلوهول، ويتضمن ازدواج الطريق وحارة للدراجات.

وأشار إلى أنه جاري التنسيق مع الشركة الوطنية للبترول بشأن إنشاء أول محطة وقود لتمويل السيارات بالغاز الطبيعي، بهدف الحفاظ على البيئة نظيفة بالمدينة، إضافة إلى توفير مكان لإنشاء مكتب شهر عقاري بالمدينة تنفيذًا لطلبات المواطنين.

وأوضح أنه جرى توفير مكان بمجمع المصالح الحكومية بالمدينة، ليكون مقرًا لمكتب الشهر العقاري، وجاري مخاطبة وزارة المالية لتوفير موظفين للبدء العمل فيه، ما سيوفر على المواطنين عناء السفر إلى مدينة شرم الشيخ.​