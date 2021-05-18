بالصور.. إنهاء أزمة تكدس الركاب بمجمع مواقف دسوق في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

نجح ممدوح غانم مدير مجمع مواقف مدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في إنهاء أزمة تكدس ركاب خطي دسوق - القاهرة، ودسوق - الإسكندرية، من خلال توفير سيارات لنقلهم إلى القاهرة والإسكندرية، نظرًا لعدم عدم وجود سيارات تعمل على الخطين تفي احتياجات المواطنين، لنقلهم بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

تلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بلاغ عددًا من المواطنين، يفيد بعدم وجود سيارات تفي احتياجات نقل الركاب بخطي دسوق - الإسكندرية ، ودسوق - القاهرة، ما أدى إلى تكدسهم انتظارًا لقدوم سيارات تعمل على كل الخطين لنقلهم إلى القاهرة، والإسكندرية.

ووفق ذلك وجهت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق مدير إدارة مجمع المواقف، وفريق العمل المعاون معه، بسرعة التعامل مع الأزمة، وحل المشاكل التى تواجه الركاب، فيما جرى الدفع بسيارات من خطوط أخرى داخل مجمع المواقف، لنقل ركاب دسوق - الإسكندرية، ودسوق - القاهرة.