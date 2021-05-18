بالفيديو.. رئيس جامعة سوهاج: لجنتا عزل لأداء الطلاب المصابين بكورونا الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أنهت جامعة سوهاج استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تنطلق بداية شهر يونيو المقبل.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إنه لدى إدارة الجامعة خبرة في عقد الامتحانات في ظل جائحة كورونا.

وأضاف في بث مباشر لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء، أنه سيجرى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية ومنها التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامة بداية من الدخول من باب الحرم الجامعي حتى الخروج منه، مشيرًا إلى أنه جرى توزيع الطلاب على اللجان بحيث يكون عدد الطلاب داخل كل لجنة قليل، مع إقامة مخيمات للكليات ذات الكثافة الطلابية العالية، وتزويدها بمراوح، للتغلب على ارتفاع درجة حرارة الجو، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أنه ستكون هناك فرق طبية بمداخل الجامعة وفي اللجان الامتحانية، لاكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا أو مشتبه في إصابتها من خلال قياس درجة حرارة الجسم للطلاب والطالبات بواسطة الكواشف الحرارية التي ستكون متاحة في تلك الأماكن.

وأكد أنه سيجرى تخصيص لجنتين عزل واحدة في المقر القديم بمدينة سوهاج والأخرى بالمقر الجديد بالكوامل، لأداء الطلاب المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمشتبه في إصابتهم الامتحانات، حفاظًا على زملائهم الأصحاء.

وتابع رئيس جامعة سوهاج أنه جرى التنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة لزيادة عدد السيارات التي تعمل على خط الكوامل "الجامعة الجديدة" من جميع المواقف بمراكز ومدن المحافظة، للتغلب على زحام الطلاب بعد انتهاء وقت الامتحانات.