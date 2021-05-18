وزارة الصحة الفلسطينيّة : إرتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 218 شهيدًا وأكثر من 5604 جرحى

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "إرتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوع على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، إلى 218 شهيدا وأكثر من 5604 جرحى".

وقالت الوزارة إن "عدد شهداء قطاع غزة إرتفع إلى 197 شهيدا، بينهم 58 طفلا و34 إمرأة، وهناك 1235 جريحا"، لافتة إلى أن "عدد شهداء الضفة الغربية، بما فيها القدس، بلغ 21 شهيدا، بينهم طفل وهناك أكثر من 4369 مصابا".

كما كشفت الصحة الفلسطينية أن "مجمل ما وصل مراكز العلاج يوم الأحد، في الضفة الغربية 24 إصابة".

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 ماي تصعيدا حادا مستمرا بدأ بإندلاع إشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح بالقدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ومنذ الاثنين الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، حيث قالت إنها إستهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات.

المصدر: "وفا" + RT