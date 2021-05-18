غرق ما لا يقل عن 57 مهاجرا قبالة السواحل التونسية

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الهلال الاحمر التونسي يوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 57 مهاجرا غرقوا قبالة السواحل التونسية بينما تم إنقاذ 33 آخرين بعد غرق المركب الذي كان يقلهم باتجاه السواحل الإيطالية.

وفي الأسابيع الأخيرة، تكررت حوادث الغرق قبالة السواحل التونسية مع ارتفاع وتيرة الرحلات باتجاه أوروبا من تونس وليبيا في ظل استقرار الطقس.

وقال المنجي سليم المسؤول بالهلال الاحمر لرويترز "تم إنقاذ 33 بنغالي بينما غرق البقية أثناء غرق مركبهم حينما كانوا يحاولون الإبحار من ليبيا باتجاه إيطاليا".

وأكد مصدر أمني غرق 57 مهاجرا وإنقاذ 33 آخرين.

وفي الأسابيع الماضية غرق حوالي 60 مهاجرا قبالة السواحل التونسية في حوادث مماثلة.

وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن أقل من 23500 مهاجر عبروا البحر إلى أوروبا هذا العام، وإن معظم الوافدين الجدد وصلوا إلى إيطاليا وإسبانيا قادمين من تونس والجزائر.

وتقدر المفوضية أن 633 شخصا لاقوا حتفهم أو فُقدوا في الطريق هذا العام.

رويترز