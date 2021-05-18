ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين جراء التصعيد مع غزة إلى 11

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 07:21 مساءً - منذ 19 دقيقة

أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على سقوط 11 قتيلا من الإسرائيليين على إثر الهجمات الصاروخية من غزة منذ بداية التصعيد، وأن 3300 صاروخ انطلقت من غزة، أغلبها من شمال القطاع، اعترضت القبة الحديدية 90% منها، مؤكدا “هدفنا هو إضعاف قدرات حماس العسكرية”.

وقال المتحدث إنه “طالما تواصلت هجمات حماس والجهاد الإسلامي فلن نبحث خفض التصعيد”، مشيرا إلى أنهما تمتلكان نحو 12 ألف صاروخ من الصعب تدميرها بالكامل”. وتابع “استهدفنا 3 شقق سكنية لقياديين في حركة حماس في غزة”.

ومقابل التلويح الإسرائيلي المباشر باستمرار العدوان قالت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحماس- إنها قصفت حشدا عسكريا قرب مستوطنة “نير عام” المحاذية لقطاع غزة بقذائف الهاون.

وبُثت مقاطع مصورة تظهر آثار قصف صاروخي من غزة استهدف بئر السبع، ومقاطع أخرى لنقل جرحى في قصف على أشكول إلى مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي.

وقالت كتائب القسام إن “الضربة الصاروخية التي وجهناها ضد أشكول وأدت لمقتل اثنين كانت بصواريخ من طراز “كيو20″ (Q20)”.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش طلب من سكان مجلس أشكول الإقليمي الدخول إلى الملاجئ والمناطق المحصنة، ووقف حركة القطارات بين تل أبيب وبئر السبع بداية من الساعة السابعة مساء بسبب الأوضاع الأمنية.

ودوت صفارات الإنذار في عسقلان مع إطلاق الفصائل الفلسطينية دفعة صاروخية جديدة.

غارات منذ الفجر

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت مصادر محلية إن مقاتلات الاحتلال شنت أكثر من 70 غارة جوية على مناطق شمالي القطاع منذ ساعات الفجر الأولى، كما أكد الجيش أنه بدأ تنفيذ هجمات تستهدف حي الرمال في مدينة غزة.

واستهدفت غارة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم موقعا للفصائل الفلسطينية شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، وشقة في مبنى قرب مقر الأونروا، ومقر الجامعات في قطاع غزة.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة استهدفت مجمع أنصار الحكومي في حي الكتيبة غرب القطاع فجر اليوم، وقصفت أيضا الطوابق العليا من مبنى سكني في حي النصر في غزة.