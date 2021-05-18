شهيد و3 إصابات في قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 07:21 مساءً - منذ 50 دقيقة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية جنوب مدينة غزة، مساء اليوم الثلاثاء، فيما تواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بأن شهيدا وثلاث إصابات تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة، جراء غارة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وتواصل المدفعية الإسرائيلية قصف المناطق الشرقية لحدود القطاع بشكل عنيف، حيث تواصل استهداف شرقي وشمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وغرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف شرق المنطقة الوسطى بقطاع غزة.

فيما أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها صوب شاطئ بحر غزة والسودانية، كما شنت طائرات الاحتلال غارة إسرائيلية على منزل في مخيم جباليا شمال القطاع ، وغارة إسرائيلية على أرض زراعية في تلة قليبو شمال غزة، وكذلك غارة إسرائيلية على أرض زراعية وسط عبسان الجديدة بخانيونس

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة في وقت سابق من اليوم، عن استشهاد 213 فلسطينيا من بينهم 61 طفلا و36 سيدة و16 مسنا، إضافة إلى 1442 إصابة بجراح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه التاسع على التوالي.