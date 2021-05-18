غرق قارب مهاجرين أبحر من ليبيا… وأكثر من 50 مفقودا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 07:21 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الثلاثاء، فقدان أكثر من خمسين شخصا؛ إثر غرق مركب يقل نحو تسعين مهاجرا أبحر من السواحل الليبية، تم إنقاذ أكثر من ثلاثين منهم.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري لوكالة فرانس برس، أنه وفقا للمعطيات الأولية وقع حادث الغرق بالقرب من حقل ميسكار لاستخراج النفط والغاز، قبالة سواحل مدينة جرجيس في جنوب البلاد.

وسارعت السلطات التونسية إلى نقل 33 مهاجرا تم إنقاذهم، وغالبيتهم من بنغلاديش، باتجاه ميناء جرجيس القريب من الحدود الليبية.

وأكد المتحدث الرسمي الإقليمي باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جاكومو، أن المهاجرين غير القانونيين انطلقوا، يوم الأحد، من ميناء زواره الذي يبعد 150 كيلومترا عن جرجيس.

وتقوم السلطات التونسية بصفة متواصلة بعمليات إنقاذ لمهاجرين يبحرون من ليبيا باتجاه السواحل الأوروبية عبر المتوسط.

وأنقذت البحرية التونسية، يوم الإثنين، أكثر من 100 مهاجر حاولوا الوصول إلى إيطاليا بشكل غير شرعي، انطلاقا من ليبيا، على ما أعلنت وزارة الدفاع التونسية، مشيرة إلى أنهم واجهوا صعوبات قبالة جزيرة جربة (شرق).

وبموازاة ذلك، اعترض خفر السواحل الليبية، ليل الأحد الإثنين، الكثير من قوارب المهاجرين.

وكتبت المتحدثة الرسمية باسم المنظمة الدولية للهجرة صفاء مساهلي، في تغريدة يوم الإثنين: ”680 مهاجرا تم اعتراضهم ونقلهم إلى ليبيا، الليلة الماضية“.

وقالت المسؤولة: ”إن دعم منظمات البحث والإغاثة في ليبيا يجب أن يكون مشروطا بعدم إجراء توقيفات عشوائية وتجاوزات لحقوق الإنسان“.

ويدعم الاتحاد الأوروبي، منذ سنوات، السلطات الليبية التي تحرس السواحل بالرغم من الأوضاع المزرية في مراكز التوقيف.