البرلمان العربي يعقد غدًا جلسة طارئة بمشاركة الرئيس الفلسطيني لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

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يعقد البرلمان العربي جلسة طارئة غدًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي، ومشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وستناقش الجلسة الطارئة للبرلمان العربي العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته المستمرة لحرمة المسجد الأقصى، وعدوانه الغاشم على قطاع غزة، فضلاً عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح، وسياسة الاستيطان التوسعية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.