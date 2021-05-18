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الإمارات تدين تصريحات "شربل" وتستدعي السفير اللبناني

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية و التعاون الدولي الإماراتية عن استنكارها و استهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة و العنصرية التي أدلى بها شربل وهبة وزير الخارجية بالجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال و التي أساءت إلى المملكة ودول .

و استدعت الوزارة ، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الإمارات و سلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات مؤكدة أنها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية و لا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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