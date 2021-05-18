شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين تصريحات "شربل" وتستدعي السفير اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية و التعاون الدولي الإماراتية عن استنكارها و استهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة و العنصرية التي أدلى بها شربل وهبة وزير الخارجية بالجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال و التي أساءت إلى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي

و استدعت الوزارة ، سفير الجمهورية اللبنانية لدى الإمارات و سلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات مؤكدة أنها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية و لا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.