شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي عدداً من المسؤولين في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، عدداً من المسؤولين والمفكرين في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إفري)، وذلك على هامش زيارة سموه الرسمية للعاصمة الفرنسية باريس.

واستقبل سموه لدى وصوله مقر المعهد، الرئيس التنفيذي للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إفري) تييري دي مونبريال، ومدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية توماس غومار، وعدد من المفكرين والباحثين في المعهد الفرنسي الذي يعد المركز الرئيسي للبحوث والنقاشات المستقلة في فرنسا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الفرنسية التاريخية والراسخة، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول مستجدات وقضايا منطقة الشرق الأوسط والعالم.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد الرويلي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.