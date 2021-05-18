"التعاون الخليجي" يطالب لبنان باعتذار رسمي عن تصريحات شربل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبنان، الثلاثاء، بتقديم اعتذار رسمي لدوله وشعوبه، عن تصريحات وزير الخارجية شربل وهبة عن دول الخليج.

وعبر الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن رفضه واستنكاره لما ورد على لسان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية شربل وهبة.

وأكد أن ما ورد، خلال المقابلة التلفزيونية للوزير وما ورد فيها يعد "إساءات مشينة بحق دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وكذلك إساءة بحق السعودية".

وأكد الحجرف على المواقف الثابتة والراسخة التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب اللبناني الشقيق.

وأوضح أن تلك المواقف والتي يشهد التاريخ لها، تهدف إلى سلامة لبنان دعم استقراره وأمنه.

ولفت إلى أن "تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان" .

وطالب الحجرف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية بتقديم اعتذار رسمي لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها نظير ما بدر منه من إساءات غير مقبولة على الإطلاق.

وجاءت التصريحات المسيئة من قبل وهبة في معرض دفاع منه خلال المقابلة التي بثت أمس الإثنين على قناة الحرة عن حزب الله الإرهابي، ليخلص إلى الإساءة لدول الخليج بالقول إن "بعض دول أهل المحبة والصداقة والأخوة، جلبت لنا (داعش) في سهل نينوى والأنبار وتدمر".

وبعد موجة الاستنكار والرفض الواسعة لتصريحات الوزير اللبناني وتبرؤ الرئاسة اللبنانية منه، قدم وهبه اعتذاره مؤكدا أنه "لم يقصد الإساءة إلى أي من الدول والشعوب العربية".

وقال في بيان: "يهمني التأكيد، مرة جديدة، أن بعض العبارات غير المناسبة التي صدرت عني في معرض الانفعال رفضا للإساءات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، هي من النوع الذي لا أتردد في الاعتذار عنه".