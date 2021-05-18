العاهل الأردني يجري محادثات مع رئيسي مصر وفرنسا ويؤكد ضرورة "وقف اعتداءات الكيان الصهيوني"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أجرى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، محادثات مع الرئيسين المصري، عبد الفتاح السيسي، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

وأفاد الديوان الملكي الأردني، في بيان، بأن الملك عبد الله أجرى محادثات عبر تقنية الاتصال المرئي مع كل من السيسي وماكرون حيث أكد "ضرورة حماية الفلسطينيين ووقف جميع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس وإنهاء العدوان على غزة".

وشدد العاهل الأردني، حسب البيان، على أنه "لا بد من وضع حد للانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية المتكررة التي قادت إلى التصعيد وتفاقم الأوضاع".

وأشار إلى "مواصلة المملكة توفير كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين"، كما أكد أن الأردن سيستمر في "جهوده وتنسيقه مع مصر وفرنسا والأشقاء والأصدقاء لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية واستعادة الهدوء في الأراضي الفلسطينية والدفع بعملية السلام إلى الأمام".

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضي سيطرة إسرائيل بهجمات صاروخية.

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل 213 فلسطينيا حتى الآن، بينهم 61 طفلا، إضافة إلى ما يربو على 1400 جريح، كما قتل 25 على الأقل جراء الاشتباكات في الضفة الغربية.

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات والاشتباكات أسفرت، عن مقتل 11 إسرائيليا وإصابة عشرات آخرين.