"التعاون الخليجي" يطالب لبنان باعتذار رسمي عن تصريحات شربل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبنان، الثلاثاء، بتقديم اعتذار رسمي لدوله وشعوبه، عن تصريحات وزير الخارجية شربل وهبة عن دول الخليج.



وعبر الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن رفضه واستنكاره لما ورد على لسان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية شربل وهبة.

وأكد أن ما ورد، خلال المقابلة التلفزيونية للوزير وما ورد فيها يعد "إساءات مشينة بحق دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وكذلك إساءة بحق السعودية".

وأكد الحجرف على المواقف الثابتة والراسخة التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب اللبناني الشقيق.

وأوضح أن تلك المواقف والتي يشهد التاريخ لها، تهدف إلى سلامة لبنان دعم استقراره وأمنه.

ولفت إلى أن "تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان" .

وطالب الحجرف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية بتقديم اعتذار رسمي لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها نظير ما بدر منه من إساءات غير مقبولة على الإطلاق.