ألمانيا: 40 مليون يورو مساعدات لقطاع غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعهدت ألمانيا بتخصيص نحو 40 مليون يورو كمساعدات إنسانية لقطاع غزة.



وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر للاتحاد الأوروبي عبر الفيديو عن التصعيد الأخير في النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين إنه "من الجيد أن إسرائيل فتحت اليوم المعبر الحدودي، الذي أغلق قبل أسبوع، أمام تدفق البضائع الإنسانية إلى غزة"، معلنا عزمه العمل على مستوى الاتحاد الأوروبي من أجل تحسين الإمدادات الإنسانية في غزة.

وفي المناقشة حول دور محتمل للاتحاد الأوروبي في جهود الوساطة لإنهاء النزاع، دعا ماس إلى انخراط مشترك مع جهات فاعلة أخرى، وقال: "إحدى اللبنات الأساسية لكيفية مشاركة الاتحاد الأوروبي هي اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، التي تنشط الآن مرة أخرى"، وذلك في إشارة إلى المجموعة التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وطالب ماس مجدداً حركة حماس الإسلامية بوقف العنف، وقال: "من خلال إرهابها بالصواريخ، صعّدت حماس عمداً الوضع الذي كان بالفعل متوتراً للغاية مع عواقب وخيمة على الإسرائيليين وكذلك على السكان المدنيين في غزة.. في النهاية يجب أن يصمت السلاح الآن".

ومنذ تصاعد النزاع قبل نحو أسبوع، أطلق مسلحون فلسطينيون أكثر من 3300 صاروخ على إسرائيل.

وقُتل 12 شخصاً حتى الآن في إسرائيل نتيجة القصف.

ورد سلاح الجو الإسرائيلي بضربات جوية مكثفة على أهداف لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، قُتل 213 شخصاً هناك حتى الآن.