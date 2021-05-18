شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تستضيف قمة لتمويل تعافي إفريقيا بعد الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القادة الأفارقة ورؤساء مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف في باريس الثلاثاء لإيجاد السبل لتمويل الاقتصادات الإفريقية المتضررة من جائحة كوفيد-19 وبحث معالجة ديون القارة البالغة مليارات الدولارات.

وتأتي القمة في إطار جهود ماكرون لإعادة صياغة انخراط فرنسا في إفريقيا، حيث كانت ذات يوم قوة استعمارية، في وقت تواجه فيه القارة عجزاً يقارب 300 مليار دولار بنهاية 2023 بينما تحاول التعافي من التباطؤ الاقتصادي.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير لإذاعة راديو فرنسا الدولي، إن "خصوصية إفريقيا هي أنها لا تملك الإمكانيات المالية اليوم لحماية اقتصادها وإنعاشه كما فعلت جميع القارات الأخرى".

وتجمع القمة حوالي 30 رئيس دولة إفريقياً وأوروبياً، بالإضافة إلى رؤساء مؤسسات مالية عالمية مثل صندوق النقد الدولي.

ويُقدر البنك الإفريقي للتنمية أن ما يصل إلى 39 مليون شخص قد يقعون تحت خط الفقر هذا العام مع تعرض العديد من البلدان الإفريقية لخطر ضائقة الديون بسبب الجائحة، وقال ماكرون إنه يعتقد أن إفريقيا بحاجة إلى "صفقة جديدة" تمنح القارة فرصة لالتقاط الأنفاس.

زيادة الاحتياطيات

وكان المسؤولون الماليون في العالم اتفقوا في أبريل/نيسان على زيادة الاحتياطيات (حقوق السحب الخاصة) بصندوق النقد 650 مليار دولار، وتمديد تجميد خدمة الديون لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع الجائحة، غير أن المخصص لإفريقيا لن يتجاوز 34 مليار دولار.

وكشف مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحفيين قبل القمة، أن "فرنسا تريد المضي لأبعد من ذلك بكثير من خلال إعادة تخصيص حقوق سحب خاصة (مقررة) للدول المتقدمة".

وستجري مناقشة تجديد موارد مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، والتي تقدم مساعدات طارئة، وكذلك استثمارات القطاع الخاص، بينما سيدور نقاش أوسع حول كيفية معالجة أزمة الديون.

وأضاف المسؤول: "تحدث الرئيس عن عمليات إلغاء ضخمة للديون، ومازال يرى أن من المهم للغاية إعطاء السيولة للدول الإفريقية والسماح لها بالاستثمار".

وكان ماكرون قال يوم الاثنين إنه يريد الإسقاط الكامل لخمسة مليارات دولار مستحقة على السودان.