شكرا لقرائتكم خبر عن شركة يابانية: يمكننا صنع أجهزة لرصد سلالات "كورونا" خلال أسابيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

قالت وحدة تابعة لشركة "فوجي فيلم هولدنجز" اليابانية الثلاثاء إنها تستطيع صنع أجهزة لرصد سلالات فيروس كورونا الجديدة خلال شهر تقريباً، في استجابة لمخاوف بشأن انتشار سلالات أكثر عدوى من الفيروس.

وصنعت وحدة فوجي فيلم، و"أكو بيور كيميكال كورب" جهازاً يمكنه رصد السلالة L452R التي اكُتشفت لأول مرة في الهند وكاليفورنيا، وظهرت في طوكيو في الآونة الأخيرة، فضلاً عن أجهزة يمكنها رصد سلالتين أخريين من الفيروس استخدمتهما سلطات الصحة العامة كأجهزة إنذار مبكر من اتجاهات العدوى.

وقال كونياكي أوكاموتو المدير العام لعمليات علوم الحياة، إن "من المهم للغاية السيطرة على السلالات المتحورة في المراحل الأولى من انتشارها".

وأضاف أن الشركة تركز على السوق اليابانية، لكنها تتطلع لتصدير أجهزتها وفقاً للطلب وللشروط التنظيمية في البلدان الأخرى.

ويخضع معظم أنحاء اليابان لحالة طوارئ في مواجهة موجة رابعة من جائحة كوفيد-19 قبل نحو شهرين من الافتتاح المرتقب لدورة طوكيو للألعاب الأولمبية.