شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليار طائر ترفرف.. و«عصفور المنزل» يترأس «نادي المليار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

توصلت دراسة من جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية إلى أن هناك ما يقرب من 50 مليار طائر توجد على قيد الحياة على الأرض، تمثل 9700 نوع.

وفي أستراليا موطن الدراسة، خلصت الخوارزمية إلى أن تعداد الطيور من نفس النوع بالملايين، مثل «لوريكيت قوس قزح» (19 مليوناً)، «كوكاتو» (10 ملايين) و«كوكابورا الضاحك» (3.4 مليون).

من ناحية أخرى، وجد أن بعض الطيور المحلية، مثل السمان النادر أسود الصدر، لم يتبق منه سوى 100 طائر فقط.

وعلى المستوى العالمي، وجد الباحثون أن أربعة أنواع فقط من الطيور تنتمي إلى ما أطلقوا عليه اسم «نادي المليار»، الذي يضم مليار طائر في العالم.

ويتألف النادي، الذي يرأسه «عصفور المنزل»، حالياً من «الزرزور الأوروبي» (1.3 مليار)، و«النورس ذو المنقار الحلقي» (1.2 مليار)، وطائر «ابتلاع الحظيرة» (1.1 مليار).

واستندت هذه الحسابات إلى جهود أكثر من 600 ألف مراقب للطيور، الذين قدموا ملاحظاتهم إلى قاعدة بيانات «eBird» عبر الإنترنت من 2010 إلى 2020.

وقام الفريق بتغذية هذه المعلومات في خوارزمية أخذت في الاعتبار ما يسمى بإمكانية الاكتشاف لكل نوع، أي مدى احتمالية أن يكون شخص ما قد اكتشف طائراً معيناً وقدم الرؤية في قاعدة البيانات عبر الإنترنت.

ويشمل العامل الذي يؤثر على قابلية الاكتشاف، على سبيل المثال، حجم الأنواع ولونها، سواء كانت تطير في قطعان أو بمفردها، وكذلك ما إذا كانت تعيش بالقرب من المدن.