شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال 10 فنانين تزين «التقاليد عبر الأجيال» في بيت الحرفيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: نجاة الفارس

نظم بيت الحرفيين بمنطقة الحصن في أبوظبي جولة إعلامية؛ للاطلاع على المعرض الدائم فيه، والذي يحمل اسم «التقاليد عبر الأجيال» بمشاركة أكثر من 10 فنانين إماراتيين، تسلط أعمالهم الضوء بمنظور جديد على عمق وجمال التراث الثقافي الغني للإمارات.

وقدم البيت فعاليات مصاحبة ليوم المتاحف العالمي في الساحة الخارجية لمنطقة الحصن بمشاركة فرقة العيالة والربابة والتغرودة؛ إذ يعد البيت منصة تمكن الحرفيين والفنانين من ممارسة الحرف التقليدية وإبراز أهمية المحافظة على الموروث الثقافي والتراثي للدولة.

وأكدت نوال الشحي المرشدة الثقافية في بيت الحرفيين أن البيت يهدف إلى تحفيز ودعم جهود الحرفيين المحليين والترويج لمنتجاتهم، إضافة إلى حماية التراث غير المادي والمحافظة على الحرف والممارسات التقليدية كجزء مهم من الهوية الإماراتية. وأضافت: يعد البيت جزءاً من الخطة الاستراتيجية الأوسع التي تعمل دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي على تحقيقها، لتروي من خلالها تاريخ إمارة أبوظبي وثقافتها بطرق جديدة ومشوقة وجذابة. وأوضحت: إن بيت الحرفيين يتيح للزوار الاطلاع على المنتجات التقليدية، بما فيها المواد والمهارات المطلوبة لإنتاجها، إلى جانب التعرف إلى الفن المعاصر بأيادي فنانين إماراتيين ناشئين، يقدمون أعمال مستوحاة من الحرف التقليدية.

وقالت: يشمل «بيت الحرفيين» على مساحات لورش العمل، مثل صناعة الدمى، والحرف التقليدية، وإعداد بعض المأكولات الشعبية، كما ينظم برامج عامة وفعاليات وأنشطة ثقافية، ليكون بذلك منبراً يقدم فهماً أعمق للقيم الاجتماعية التي شكلت الهوية الإماراتية. وتوجد في البيت أربع منصات رئيسية هي بيت القهوة، ومنصة الخوص، ثم التلي، والسدو.

ومن الأعمال المعروضة في بيت الحرفيين، «أساطير» للفنان محمد السويدي، وهي طاولة قهوة بشكل مبتكر تشبه الرحى، مصنوعة من خشب الغاف ومزدانة ببعض الصدف من اللؤلؤ الإماراتي، كما يعرض «مقعد بريدة» وهو مجسم جميل من عمل الفنانة عزة القبيسي، إضافة إلى مجسم «حوار مع الطبيعة» للفنانة حصة العجباني. وفي زاوية أخرى تعرض أبيات للشاعر جويهر بن عبود المعروف بالصايغ، والذي مر على وفاته أكثر من 150 سنة إلا أن أشعاره ما زالت تنشد إلى اليوم.

ويشاهد زوار بيت الحرفيين جداريته المزدانة بالبراقع وأدوات الزينة من التلي والسدو وأواني الفخار، وغيرها، كما يستطيعون اقتناء بعض الهدايا التذكارية من منتجات تصممها الحرفيات الإماراتيات، من متجر الهدايا مثل الحقائب والأحذية وسلال الخوص، والأحزمة وغيرها. ويتم عرض فيلم قصير في بيت الحرفيين عن تكيف الحياة في الإمارات مع ظروف الطبيعة.