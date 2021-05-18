شكرا لقرائتكم خبر عن ماكجريجور يستقبل «ريان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر نجم الفنون القتالية المختلطة المعتزل الآيرلندي كونور ماكجريجور صورة مع مولوده الجديد «ريان» على حسابه في إنستجرام وكتب تحتها «قبيلة ماكجريجور أصبحت من 5 أفراد».

ولدى ماكجريجور ولداً، كونور (4 سنوات) وبنتاً «كرويا»(عامين)، وجاء الاحتفال بالطفل الثالث في نفس شهر تربعه قائمة أثرى أثرياء الرياضة وفقاً ل«فوربس» الخميس الماضي. واحتفل ماكجريجور بعيد ميلاد ابنه كونور الرابع في دبي مؤخراً وظهر كونور الصغير وهو يقود سيارة لامبورجيني سنتناريو صغيرة (500 إسترليني) في حديقة مكان إقامته في دبي.