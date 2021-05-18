شكرا لقرائتكم خبر عن "الإمارات للدراجات" وصيفاً في المرحلة العاشرة من جولة إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم فيرناندو جافيريا أداء قوياً في المرحلة العاشرة من جولة إيطاليا، والتي أقيمت على مسار بطول 139كم انطلاقاً من لاكويلا وصولاً إلى فولينو، احتل بفضله المركز الثاني وراء منافسه بيتر ساجان (بورا-هانزغروي) الذي فاز في السباق.

وتضمن المسار المستوي نسبياً مسافة تسلق من التصنيف الرابع بطول 6.8 كم وبدرجة انحدار تبلغ 5%، تسببت في تراجع العديد من أبرز الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة، إلا أن جافيريا تمكن بدعم زملائه في الفريق من الحفاظ على مركزه ضمن المجموعة خلال المنحدر الأخير وصولاً إلى فولينو.

ومع الوصول إلى سباق السرعة الأخير، انطلق سيباستيان مولانو في أداء هجومي مع زميله جافيريا الذي كان عالقاً وراء منافسه ساجان، إلا أن مولانو اضطر إلى التراجع في الجزء الأخير من السباق، لينتزع ساجان المركز الأول قبيل يوم الاستراحة الأول في الجولة.

كما تمكن ديفيد فورمولو من الحفاظ على مركزه في التصنيف العام، حيث يحتل المركز العاشر متأخراً بفارق دقيقة وثانيتين عن منافسه إيجان بيرنال (إينيوس-غرينادييرز) الذي يتصدر التصنيف العام.

وتتواصل الجولة يوم الأربعاء، حيث تقام المرحلة الحادية عشرة على مسار جبلي بطول 162كم انطلاقاً من بيروغيا وصولاً إلى مونتالتشينو.