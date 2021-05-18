شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة القرائي للطفل» يبدأ غداً دورة معرفية جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتفي المشهد الثقافي العربي،غداً الأربعاء، بانطلاق الدورة ال 12من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الذي يحظى برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

يقام المهرجان حتى 29 الجاري في مركز «إكسبو الشارقة» ويفتح أبوابه للزوّار بين 4 و10 مساءً طوال أيام الأسبوع، ما عدا السبت من 10 صباحاً حتى 8 مساءً.

ويستضيف المهرجان 32 كاتباً وروائياً من 15 دولة، منهم 16 كاتباً عربياً، يقدمون، إلى جانب نخبة من الفنانين والرسامين العرب والأجانب، سلسلة من الفعاليات المتخصصة والجلسات واللقاءات الثقافية التي تقام على أرض الواقع وأخرى افتراضية.

ويتخذ المهرجان جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من "كورونا"، من خلال خطة متكاملة لتعقيم المرافق والقاعات بشكل يومي وشامل، بالإضافة إلى توفير ماسحات حرارية ومعقمات، والتشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الأقنعة وتطبيق سياسات التباعد الجسدي.