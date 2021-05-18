قنوات وإذاعات الشارقة تواكب «الشارقة القرائي للطفل»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * محمد حسن خلف: رسالة المهرجان جديرة بالاحتفاء

تستعد هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر مختلف مؤسساتها المرئية والمسموعة وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لنقل فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، في دورته ال 12 تحت شعار «لخيالك» خلال الفترة بين 19 و29 مايو/أيار الجاري، في مركز «إكسبو» الشارقة.

ولوضع المشاهدين في أجواء الحدث، تبدأ التغطية بنقل برنامج الافتتاح على الهواء مباشرة، لتتواصل مواكبة أيام المهرجان ضمن خطة إعلامية، تشمل بث إعلان تلفزيوني وآخر إذاعي يومياً، إلى جانب نقل أصداء الفعاليات والجلسات وتغطية العروض والمسابقات عبر برنامج أخبار الدار، وبرنامج أماسي، وبرنامج أطفالنا والكتاب على تلفزيون الشارقة، من خلال بث مباشر ومجموعة لقاءات مع الضيوف والفنانين والأطفال المشاركين.

وتتيح إذاعة الشارقة الفرصة أمام الجمهور لمتابعة مستجدات المهرجان، من خلال برنامج «لخيالك» الذي يبث يومياً ما عدا الجمعة والسبت، ولمدة ساعة كاملة من الخامسة وحتى السادسة مساءً، وتقدمه عائشة الحمودي ومعها الأطفال يوسف علي ومزنة نجيب وعبد العزيز العامري، ويبث البرنامج فواصل وإضاءات توعوية حول القراءة وعاداتها وقيمتها في حياة الصغار والكبار، ويستضيف عدداً من ضيوف المهرجان والمشاركين في الفعاليات.

وعبر إذاعة «بلس 95» يغطي برنامج «افترنون كرك» أحداث المهرجان وندواته يومياً من الأحد إلى الخميس، مباشرة من المهرجان، ويستضيف عدداً من ضيوف المهرجان والمشاركين في الفعاليات، إلى جانب مواكبة إعلامية عبر حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتابع جديد المهرجان وورش العمل والقراءات المختلفة.

وأشار محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون إلى حرص الهيئة على مواكبة «الشارقة القرائي للطفل» إعلامياً كجزء من التزام الهيئة تجاه إضاءة كبرى فعاليات الشارقة الثقافية والفنية، وأوضح: إن أهمية المهرجان القرائي للطفل تتجسد في إسهامه في تنمية ثقافة أطفال اليوم وأجيال الغد، وأن في ذلك ترجمة لرؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وحرص سموّه على النهوض والارتقاء بوعي الأطفال والشباب والإنسان بصفة عامة، لتنمية الخبرات والمعارف، وإرساء ثقافة القراءة وتنمية مهاراتها.

وأضاف: تجمعنا أهداف مشتركة مع هيئة الشارقة للكتاب، واعتدنا على تغطية دورات المهرجان ضمن الرعاة الإعلاميين الرسميين، ونرى أن رسالة المهرجان جديرة بالاحتفاء؛ لذلك نخصص له خطة متكاملة لنقل مجرياته كل عام، إلى جانب الأحداث الثقافية التي تزخر بها الشارقة، ضمن الرؤية الشاملة للارتقاء بالثقافة وكتب الصغار.