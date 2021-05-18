الصليب الأحمر يدعو للتحرك بشكل أسرع للقضاء على التفاوتات في الحصول على لقاحات كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

اكد الصليب الأحمر، على ضرورة اتخاذ خطوات استثنائية لتعزيز الوصول إلى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في أنحاء العالم بما فيها تسريع المحادثات المتعلقة بالتنازل عن براءات الاختراع.



وقال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا في بيان له" في خضم أسوأ وباء في 100 عام، فإن التنازل عن الملكية الفكرية للقاحات فيروس كورونا يعد التزاماً سياسياً ضرورياً لمعالجة التفاوتات في الحصول على اللقاحات، بالحجم والسرعة اللذان نحتاج لهما".

وأضاف فرانشيسكو روكا " ان ملايين الأرواح تعتمد على ذلك، كما تعتمد بنفس الأهمية على نقل التكنولوجيا والمعرفة المهمتين لزيادة قدرة الإنتاج على مستوى العالم".

ودعا الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدول وشركات تصنيع الأدوية للتحرك بشكل أسرع للقضاء على التفاوتات الكبيرة في الحصول على اللقاحات في أنحاء العالم.