شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين وتصيب آخرين خلال قمع مسيرة بالقدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثمانية فلسطينيين وأصابت خمسة آخرين، خلال قمعها مسيرة انطلقت قرب باب العامود بالقدس المحتلة، تنديداً بالعدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة، أن قوات الاحتلال هاجمت بشكل وحشي المتظاهرين المتواجدين قرب باب العامود، واعتدى عليهم بالضرب المبرح، ورشهم بالمياه العادمة مما تسبب بإصابة العشرات منهم بجروح مختلفة واختناق.

وأكد المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من المشاركين واقتادتهم إلى مراكز الشرطة القريبة من باب العامود، كما تم اعتقال عدد من المواطنين بعد الاعتداء عليهم في سوق خان الزيت وفي طريق باب الواد من البلدة القديمة.