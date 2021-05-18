مصر تبحث تعزيز التعاون العسكري مع قبرص واليونان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبحث مصر مع قبرص واليونان، دعم علاقات التعاون العسكري بين البلدان الثلاث، فى إطار التنسيق الدائم والمستمر بينهم.

يأتي هذا خلال الزيارة التي بدأها، الثلاثاء، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، إلى قبرص.

وكان الفريق أول محمد زكي غادر القاهرة اليوم، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجها إلى جمهورية قبرص، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، بحسب بيان للجيش المصري، نشره المتحدث العسكري.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة إجراء محادثات ثلاثية على مستوى وزراء الدفاع لكلاً من مصر وقبرص واليونان لدعم علاقات التعاون العسكري.

وكذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين مصر وقبرص واليونان في العديد من المجالات .

وتأتي هذه اللقاءات في ظل التعاون العسكري المستمر بين البلدين.

وكانت القوات المصرية واليونانية، أجرت تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال الجيش المصري، في بيان له، إن تلك التدريبات تأتي في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، والتي تذخر بخبرات عميقة في هذه المجالات، فضلا على دعم الجهود الخاصة للاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

التدريبات البحرية المصرية اليونانية ليست الأولى، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نفذت وحدات مصرية ويونانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق بحر إيجه شمال البحر المتوسط، وذلك أثناء عودة الوحدات البحرية المصرية التي شاركت في تدريب "جسر الصداقة -3".

وبحسب بيان للجيش المصري حينها، فقد نفذت الوحدات عددا من الأنشطة شملت تمرين تشكيلات الإبحار، وتمرين مواصلات، وعددا من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصري واليوناني، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في أعالي البحار.

وقام الجيش المصري بتنفيذ المناورات بعد عبوره من مضيق البوسفور الذي تتحكم فيه تركيا، حيث تتطلب عملية مروره إلى البحر الأسود أو خروجه منها الدخول إلى مضيق البوسفور.