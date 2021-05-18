مواجهات قرب رام الله.. مقتل فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل فلسطيني وأصيب جنديان إسرائيليان خلال مواجهات عنيفة اندلعت، الثلاثاء، قرب رام الله بالضفة الغربية.

وقال شهود عيان لـ"الخليج 365"، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين المئات من الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على حاجز عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وأضاف شهود العيان أنه بعد فترة من اندلاع المواجهات، قام عدد من "المسلحين الفلسطينيين بإطلاق النار على الجيش الإسرائيلي".

وأشاروا إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق نيران كثيفة على الفلسطينيين أثناء إخلاء الجنديين المصابين من المكان.

وهذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها مسلحون من بين المتظاهرين الفلسطينيين لإطلاق النار على الجنود.

وفي هذا الصدد، قال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقته ”الخليج 365”، إنه : "تعرضت قوة عسكرية لإطلاق نار، ونتيجة لذلك، أصيب جنديان بقدميهما ونقلا لتلقي العلاج".

وأضاف أن :"القوة وجنودا آخرين ردوا بإطلاق نار نحو مصادر النيران".

وكانت المواجهات اندلعت كجزء من اشتباكات واسعة اندلعت، اليوم الثلاثاء، بالضفة الغربية تضامنا مع قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال المواجهات.

وقالت الوزراة، في بيان تلقته ”الخليج 365” إن الفلسطيني "وصل إلى مجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة جداً إثر إصابته بالرصاص الحي في الصدر ".

وتحدثت الوزارة عن 16 إصابة أخرى بالرصاص الحي بينها 4 خطيرة، و4 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.