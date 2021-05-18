حمد بن جاسم: قطر أول من بدأت علاقات مع إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني أن الدوحة هي أول من بدأ العلاقات مع إسرائيل.

وفي مقابلة لقناة "روسيا اليوم" مع حمد بن جاسم من مقر إقامته بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة، بثتها أمس الإثنين، قال المسؤول القطري السابق، إنه "لا يمانع أن تكون هناك لنا علاقات مع إسرائيل، أنا من يدعو للسلام ويدعو لأن تكون هناك تفاهم مباشر مع إسرائيل، ولكن تفاهم على أسس لحل القضية الفلسطينية".

وفي اعتراف نادر بوصول علاقات قطر وإسرائيل إلى مستوى التطبيع اعترف المسؤول القطري السابق، قائلا: "أنا لست ضد أن يكون هناك علاقات مع إسرائيل، نحن أول من بدأنا، وأول من انضوينا من العرب في علاقات مع إسرائيل، وما زلت أدعو للسلام معها".

وعن دور قطر في التطورات الأخيرة في فلسطين، والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، تهرّب حمد بن جاسم من السؤال، مطالبا محاورته بسؤال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن ذلك.



وكانت قطر من أوائل الدول العربية التي فتحت اتصالات مباشرة مع إسرائيل، لكن طابع السرية ظل يطبع هذه العلاقات.

وظل المسؤولون في الدوحة يشددون على أن مستوى التواصل لا يتجاوز مكتبا تجاريا بالعاصمة القطرية، قبل أن يًعلن إغلاقه عام 2009.

ومنذ عام 1996 تشدد قطر على أن اتصالاتها مع إسرائيل محصورة في الجانب الاقتصادي، لكن التنسيق الأمني والعسكري يعلنه الجانب الإسرائيلي وتوثقه الصحف الغربية.

وتكشف تقارير إعلامية وتصريحات مسؤولين غربيين بين الفينة والأخرى أن العلاقات بين الدوحة وتل أبيب قائمة، حيث لا تتوقف زيارات المسؤولين المتبادل بين الجانبين، التي كان أشهرها لقاء رئيس الموساد سرًا بمسؤولين قطريين العاصمة القطرية شهر فبراير 2019.

وفي الآونة الأخيرة حرص المسؤولون القطريون على انتقاد اتفاق دول عربية على إقامة علاقات مع إسرائيل، في استهلاك إعلامي ولعب على وتر عاطفة الشعوب العربية.

