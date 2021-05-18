شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب شامل في الضفة والقدس وأراضي 48 تنديداً بإسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عم الإضراب الشامل، الثلاثاء، مدن الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة والوسط العربي داخل إسرائيل؛ استجابة لدعوات شعبية ورسمية تضامناً مع قطاع غزة؛ ورفضاً للاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته في القدس.

وأغلقت كافة المحال التجارية والقطاعات الخاصة أبوابها باستثناء المراكز الطبية، فيما تعطل الدوام في القطاع التعليمي بمختلف مستوياته. وأعلنت الحكومة الفلسطينية تعطيل العمل الثلاثاء؛ كي يتسنى للموظفين المشاركة في المسيرات التي ستنطلق منتصف النهار، في حين دعت حركة فتح في بيان الفلسطينيين للمشاركة في مسيرات وتظاهرات ستنطلق من مراكز المدن ومواجهات «سلمية» مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

وخرج في مدينة رام الله عدة آلاف حاملين الأعلام الفلسطينية مرددين هتافات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية.

ووصلت التظاهرة إلى حاجز عسكري إسرائيلي شمالي المدينة يفصلها عن مقر الإدارة المدنية الإسرائيلية في معسكر بيت إيل.

وعمل الشبان على إغلاق الطريق بالإطارات المشتعلة فيما تمركز عدد كبير من عناصر الجيش الإسرائيلي على تلة قريبة تمهيداً لمواجهة محتملة مع الشبان.

وجاء الإضراب الشامل في الضفة الغربية انسجاماً مع دعوة لجنة المتابعة العربية العليا في إسرائيل للإضراب العام والشامل في الوسط العربي داخل إسرائيل «رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني». وشملت دعوات الإضراب دعوات للمواجهة مع الجيش الإسرائيلي عند نقاط التماس.

ودعت لجنة المتابعة والعديد من السلطات المحلية العربية في بيانات منفصلة، المواطنين العرب، إلى الالتزام بالإضراب والمشاركة في الفعاليات النضالية، كما دعت إلى وقف العدوان على قطاع غزة، والقدس المحتلة والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.