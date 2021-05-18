شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تخصص 500 مليون دولار لإعادة بناء غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، إن مصر ستخصص 500 مليون دولار لجهود إعادة البناء في غزة في أعقاب الضربات الجوية الإسرائيلية. وأضافت الرئاسة، في بيان بعد اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله في باريس، إن الشركات المصرية ستشارك أيضاً في إعادة البناء.

وأجرى الزعماء الثلاثة مباحثات مهمة في باريس سعياً لوساطة في التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين «مع هدف تحقيق وقف إطلاق نار سريع وتجنّب توسع النزاع»، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

وكان ماكرون قد ناقش الاثنين مع نظيره المصري المسألة وأعلن عن نيّتهما المشتركة طلب مساندة من الأردن لإجراء وساطة في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأرسلت مصر 10 سيارات إسعاف إلى قطاع غزة يوم السبت الماضي لنقل جرحى القصف الإسرائيلي لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

بدورها، أعلنت الأمم المتحدة عن أن ألمانيا تعهدت الثلاثاء بتقديم 40 مليون يورو

(48.86 مليون دولار) لتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في قطاع غزة حيث نزح أكثر من 52 ألف فلسطيني بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبيل اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة «اليوم أسعى من أجل تقديم دعم أفضل لغزة»، مضيفاً أن ألمانيا ستقدم 40 مليون يورو.