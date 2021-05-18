إصابات «كورونا» العالمية تتجاوز 163.37 مليون

عواصم-وكالات:

أصيب أكثر من 163.37 مليون نسمة بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و523229. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

إلى ذلك، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إن الصين سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، الاثنين، مقارنة مع 25 حالة في اليوم السابق. وذكرت اللجنة في بيان، أن أربعاً من الحالات الجديدة محلية، أما باقي الحالات فهي واردة من الخارج. وقالت الهيئة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 20 ارتفاعاً من 17 إصابة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة. ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 90894، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الاثنين، عن تسجيل 29916 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» و786 حالة وفاة بسبب «كوفيد-19» خلال 24 ساعة. وأوضحت بيانات الوزارة تسجيل البرازيل نحو 15.66 مليون إصابة منذ بدء الجائحة، بينما بلغ العدد الرسمي للوفيات 436537.

وأعلنت روسيا، الثلاثاء، عن تسجيل 8183 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و957756 منذ بدء الجائحة. وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس «كورونا» إن 364 مريضاً بـ«كوفيد-19» توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 116575.

وكشفت بيانات من معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الثلاثاء، عن أن ألمانيا سجلت 4209 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» ليرتفع الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و603055 إصابة. وزادت الوفيات 221 لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 86381.