شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستدعي السفير اللبناني احتجاجاً على تصريحات وزير خارجية بلاده "المسيئة" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت-رويترز

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفضها واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، بسبب ما تضمنته من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت الوكالة أن "ذلك جاء في إطار، التصريحات المسيئة لوزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية، والتي تطاول فيها على المملكة وشعبها".

وأعربت الوزارة عن "تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة و شعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة"، مؤكدة أن "تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين".

وأضافت أنه "نظراً لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين، فقد استدعت الوزارة سفير لبنان لدى المملكة للإعراب عن رفضها واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني"، لافتة إلى أنه "تم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون تبرأ، الثلاثاء، من تصريحات وهبة التي أساء فيها لدول الخليج خلال مقابلة تلفزيونية، في حين دان رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري، هذه التصريحات، مؤكداً أنها "يمكن أن تقوض العلاقات الخارجية في وقت يواجه فيه لبنان أزمات عديدة".

وقال عون، إن التصريحات التي أدلى بها شربل وهبة، في مقابلة تلفزيونية عن دول الخليج، "تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة".

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إنها «تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية». وأضاف البيان أن «ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين، أمس الاثنين، يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية».

وعبر رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن رفضه للتصريحات، قائلاً: إنها يمكن أن تقوض العلاقات الخارجية في وقت يواجه فيه لبنان أزمات عديدة. وقال مكتب الحريري في بيان، ندد بتصريحات وهبة «كما لو أن الأزمات التي تغرق فيها البلاد والمقاطعة التي تعانيها لا تكفي».

كما وجه الحريري، الثلاثاء، رداً مختصراً، ولاذعاً، على تصريحات وهبة، حيث نشر على حسابه بمنصة «تويتر» تغريدات علق خلالها على تصريحات شربل وهبة. واعتبر الحريري أن وزير الخارجية اللبناني أضاف «مأثرة جديدة إلى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية-العربية».

وأشار الحريري إلى أن تصريحات وهبة جاءت: «كما لو أن الأزمات التي تغرق فيها البلاد، والمقاطعة التي تعانيها، لا تكفي للدلالة على السياسات العشوائية المعتمدة تجاه الأشقاء العرب». وأوضح رئيس الوزراء المكلف أن «الكلام الذي أطلقه وزير الخارجية، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية».

ويواجه لبنان مشكلات اقتصادية تمثل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.