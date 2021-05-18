شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يطمئن جماهير ليفربول بشأن إصابة جوتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليفربول - رويترز

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول الثلاثاء، إن إصابة المهاجم ديوجو جوتا في القدم ليست سيئة كما كان يعتقد في البداية، وهناك احتمال ضئيل لمشاركته في آخر مباراة للفريق هذا الموسم.

وأصيب جوتا في فوز ليفربول 4-2 على مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، وقال كلوب في وقت سابق إن اللاعب البرتغالي الذي سجل 13 هدفاً في كل المسابقات، لن يلعب ثانية هذا الموسم.

لكن هذا التشخيص تغير بعد أن خضع جوتا لفحص جديد بالأشعة على قدمه، ولا يوجد ما يهدد الآن مشاركته في بطولة أوروبا.

وأضاف كلوب في مؤتمر صحفي قبل مباراة ليفربول قبل الأخيرة هذا الموسم أمام مضيفه بيرنلي يوم الأربعاء: "بالنسبة لديوجو، خفت حدة التورم في القدم، ويبدو في حالة أفضل مما كان عليه الفحص الأول بالأشعة، لذا هناك فرصة ضئيلة لمشاركته مطلع الأسبوع المقبل"، وتابع: "إنها أنباء طيبة أيضاً للبرتغال، ولديوجو قبل بطولة أوروبا".

وأصبح لاعب الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين لائقاً تماماً بعد تعافيه من المرض، بينما من المقرر أن يعود جيمس ميلنر إلى التدريبات، حيث لم يلعب منذ 24 أبريل/نيسان.

ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 63 نقطة، وتعززت فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد أن سجل الحارس أليسون بيكر هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس، ليمنحه فوزاً قاتلاً 2-1 على وست بروميتش ألبيون يوم الأحد.

وتابع كلوب: "لم أشاهد هدفاً مثله من قبل. سيكون (إنهاء الموسم في المربع الذهبي) إنجازاً هائلاً. موقف الفريق أصبح أفضل كثيراً مما كان عليه الوضع قبل عدة أسابيع، لكني لا أرغب في الحديث عن التأهل لدوري الأبطال. سنتحدث عن الأمر في حينه".

وسينهي ليفربول الموسم على ملعبه أمام كريستال بالاس يوم الأحد.