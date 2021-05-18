شكرا لقرائتكم خبر عن فوز نفط الوسط على نفط البصرة وبغداد يكسب زاخو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فاز نفط الوسط على مضيفه نفط البصرة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الفيحاء في البصرة، ضمن الجولة 31 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

قدّم الفريقان مباراة مثيرة جداً، سجل اهداف نفط الوسط الثلاثة اللاعبون المحترف الاردني محمود زعترة وعبد الله الأمير وإياد سدير من ركلة جزاء في الدقائق 25 و52 و90، بينما سجل هدفي نفط البصرة اللاعبان وائل عبد حسن وأحمد زامل من ضربة جزاء في الدقيقتين 21 و94.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، طُرد مدرب نفط الوسط عبد الغني شهد، لاعتراضه على عدم احتساب ركلة جزاء، بعدما لمست الكرة يد احد مدافعي نفط البصرة.

بينما انتهت مباراة الكرخ وضيفه الطلبة التي على ملعب "الساحر أحمد راضي" في بغداد بالتعادل بهدفين لكل منهما، سجل هدفي الكرخ المحترف سالمون وليامز وحسن عبد الكريم في الدقيقتين 34 و36، بينما أحرز هدفي الطلبة اللاعبان وكاع رمضان وعلي كريم في الدقيقتين 3 و40.

وفي مباراة أخرى، تغلب أمانة بغداد على مضيفه زاخو، بهدفين دون رد، سجلهما اللاعبان المحترف اللبناني محمد قدوح وستار ياسين في الدقيقتين 37 و48.

كما فاز النجف على ضيفه الحدود بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب النجف الدولي.

سجل هدف الحدود المحترف العاجي عبد الله كوفي، في الدقيقة 39، بينما سجل هدفي النجف اللاعبان أحمد لفتة ومعين أحمد في الدقيقتين 48و89.

وفاز أربيل على ضيفه النفط بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما على ملعب فرانسو حريري في أربيل.

سجل هدفي أربيل حيدر قهرمان وشيركو كريم في الدقيقتين 58و81. بينما سجل هدف النفط الوحيد اللاعب أحمد سرتيب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.