شكرا لقرائتكم خبر عن السويسري فافرينكا ينسحب من فرنسا المفتوحة للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

أفاد مصدر مطلع الثلاثاء بأن البطل السابق السويسري ستانيسلاس فافرينكا انسحب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس هذا العام لعدم اكتمال تعافيه من عملية جراحية في القدم اليسرى أجريت له في مارس/آذار الماضي.

وكان فافرينكا (36 عاماً) توج بلقب فرنسا المفتوحة في ملاعب رولان جاروس الرملية عام 2015، لكنه لم يشارك في أي بطولة منذ مارس/آذار الماضي.

وبعد ذلك خضع اللاعب المتوج بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، والمصنف الثالث عالمياً سابقاً، لعملية جراحية بسيطة في القدم اليسرى، وقال وقتها إنه سيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع فقط.

وخلال هذه الفترة نشر فافرينكا المصنف 24 عالمياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدة صور وتسجيلات مصورة من مقره في موناكو، لكن المصدر قال إنه لن يكون جاهزاً للمشاركة في فرنسا المفتوحة التي ستنطلق في 30 مايو/أيار الجاري.

وأضاف المصدر أن فافرينكا سيعمل بعد ذلك على العودة خلال موسم الملاعب الرملية قبل انطلاق بطولة ويمبلدون الكبرى في 28 يونيو/حزيران.