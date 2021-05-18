شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا» تدشن غداً مشروع «الهيدروجين الأخضر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» لتعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين وتبادل أفضل الخبرات والتجارب مع كبرى الشركات العالمية، استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، وفداً رفيع المستوى من شركة «سيمنس للطاقة» ضم الدكتور كريستيان بروخ الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة، وديتمار سيرسدورفر، العضو المنتدب للشركة في الشرق الأوسط، وقد حضر الاجتماع من جانب الهيئة المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، حيث تم بحث التعاون بين الجانبين ورؤيتهما المشتركة للمستقبل.

وأوضح الطاير خلال الاجتماع أن الهيئة تعمل على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل وتطوير الخطط الاستباقية بعيدة المدى لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وابتكار التقنيات الإحلالية التي تسهم في توفير خدمات عالمية المستوى تعزز جودة الحياة في دبي، وأشار إلى أن الهيئة ستدشن غداً الأربعاء مشروع «الهيدروجين الأخضر» الذي نفذته بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي وسيمنس للطاقة.

من جهته، قال الدكتور كريستيان بروخ: «من دواعي سروري أن ناقشت مع سعيد الطاير تعاوننا ورؤيتنا المشتركة للمستقبل، إضافة إلى احتياجات الطاقة العالمية، وأنا من المعجبين دائماً بالقيادة الرشيدة هنا ورؤيتها لبناء مستقبل مستدام، وبالنسبة لنا في شركة «سيمنس» للطاقة، فإن الأمر يتعلق بالتعاون مع شركاء أقوياء لديهم القدرة والكفاءة، وفي هذا الصدد، يسعدني أن أكون هنا ليس لمناقشة المشروع المشترك الذي ننفذه فحسب، ولكن أيضاً الابتكارات التي نريد أن ننفذها وما يحتاجه العالم في المستقبل».

يشار إلى أن فرق العمل من الهيئة و«سيمنس» تتعاون في البحوث والتطوير في مجالات عدة، ومن بين المشروعات الواعدة التي نفذتها الهيئة بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي و«سيمنس» للطاقة، مشروع الهيدروجين الأخضر لإنتاج غاز الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم بقدرة إنتاجية ستصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.