شباب الإمارات يكتشفون أساسيات النجاة على جبل «جيس»

الشارقة:”الخليج 365”

اختتمت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات «تطوير»، التابعة لـ«مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين»، جزءاً من برامجها التدريبية لشهر مارس 2021، وتضمنت «الرماية بالقوس والسهم» و«ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ في البرية»، تحقيقاً لرسالتها في اكتشاف طاقات الأجيال وتنميتها واستثمارها في بيئة إماراتية محفزة على الإبداع والابتكار، بتصميم برامج وأنشطة وفعاليات تستشرف المستقبل وتنفيذها، بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين.

وعلى جبل جيس أعلى قمة في دولة الإمارات الذي يرتفع 1934 متراً، فوق مستوى سطح البحر، شاركت مجموعة من شباب الإمارات راوحت أعمارهم بين 18و23 عاماً، من الجنسين في «برنامج ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ» الأول من نوعه في الدولة، وأطلقته المؤسسة جزءاً ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ برامج المهارات الحياتية، وبالتعاون مع Bear Grylls Explorer’s Camp الذي يضم فريقاً ﻣﻦ المدربين والخبراء في تعلّم أساسيات النجاة بالبرية.

وتعرّف المشاركون إلى مهارات إنقاذ الحياة والأساليب المتنوعة، مثل العمل تحت الضغط، واستخدام الموارد المتاحة لديهم، وكيفية البحث عن الطعام والشراب، وطرق إشعال النار، إلى جانب العمل الجماعي والتعاون في إقامة ملاجئ للطوارئ، ومهارات استخدام الحبال والتسلّق، ومعرفة الاتجاهات، وغيرها من المهارات.

وشاركت مجموعة أخرى في «برنامج الرماية بالقوس والسهم»، بالتعاون مع أكاديمية الرماية في نادي الشارقة للجولف والرماية، حيث سيتعلّم المشاركون على مدى شهرين، آلية الرماية وقواعد السلامة، لتعزيز مهاراتهم التنافسية وتطوير قوة الإرادة لدى اللاعب، وتنظيم الوقت، والصبر، والاهتمام بالتفاصيل.

وتضمن البرنامج الذي انطلق في منتصف مارس، 10 جلسات تدريبية تشمل آلية الرماية والممارسة، وفك الأقواس وتركيبها، والقواعد الاحترازية للرماية، والقدرة على إصابة الأهداف على بُعد 10-20 متراً، باستخدام القوس الأصلي الطويل، فضلاً عن ضرورة اتباع تعليمات السلامة بأمان ومرح وفعّالة. وسيحصل المشاركون على شهادة في فن الرماية، بعد انتهاء التدريب على نحو شهرين.

وأكد خالد إبراهيم الناخي، مدير المؤسسة بالإنابة، أن هذه البرامج التدريبية تأتي في إطار حرص «تطوير» على دعم قدرات القيادات الإماراتية الشـابة، لأن تمكين الشباب من المشاركة في برامج تدريبية تواكب تطورات العصر وتحديات المستقبل، تمكّن الأجيال من التعامل بشكل أفضل مع المتغيّرات، واكتساب المهارات التي تنمي مختلف جوانب شخصياتهم.