شكرا لقرائتكم خبر عن هودجسون يتخلى عن تدريب كريستال بالاس نهاية الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

أعلن نادي كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان الثلاثاء، أن المدرب روي هودجسون سيتخلى عن قيادة الجهاز الفني للنادي في نهاية الموسم الحالي.

وكان هودجسون (73 عاماً) تولى تدريب النادي اللندني في سبتمبر/أيلول 2017، وساعده على البقاء في دوري الأضواء طوال أربعة مواسم متتالية.

وقال بالاس إن المدرب المساعد راي ليونجتون سيترك النادي أيضاً، وبهذا فإن آخر مباراة لهودجسون على رأس الجهاز الفني لبالاس ستكون في مواجهة ليفربول على أرض الأخير الأحد المقبل.

من جهته قال هودجسون: "بعد العمل في مجال التدريب لأكثر من 45 عاماً قررت أن هذا هو الوقت المناسب للابتعاد عن ضغوط العمل في الدوري الممتاز، وقد سعدت بصفة خاصة خلال هذه الفترة من مسيرتي الاحترافية مع كرة القدم بقضاء المواسم الأربعة الأخيرة مع كريستال بالاس".

وأضاف هودجسون: "أشعر الآن، وفي نهاية موسم ناجح آخر حافظنا فيها على مكاننا في الدوري الممتاز، أنه قد حان الوقت لي للتخلي عن مسؤولياتي كمدرب متفرغ".