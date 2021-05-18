شكرا لقرائتكم خبر عن 9 كيلو جرامات «كوكايين» في حقائب سفر زائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة زائر (40 عاماً) من إحدى دول أمريكا اللاتينية، لاتهامه بجلب وحيازة 9 كيلو جرامات كوكايين.

وتشير تفاصيل القضية التي دارت أحداثها في مطار دبي، يناير الماضي، بحسب إفادة مفتش الجمارك في التحقيقات، بأنه اشتبه في حقائب متهم قادم إلى الدولة زائراً، بعد مرورها على جهاز الأشعة في المطار.

وذكر المفتش أنه سأل الزائر عن وجود أي مواد محظورة لديه، يودّ الإفصاح عنها، فأجاب بالنفي.. ففتّش مسؤول الجمارك حقائبه، فعثر أسفل الحقيبة على 9 لفافات فيها مواد يشتبه في أنها مواد مخدّرة. فحول مع المضبوطات إلى المعمل الجنائي.

وبحسب تقرير المعمل الجنائي في شرطة دبي، فإن المواد المضبوطة من مادة الكوكايين المدرجة في جدول المواد المخدرة رقم (1). فأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهم على ذمة القضية.