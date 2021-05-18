السيسي يشدد على خطورة تداعيات تغيير الوضع الديموجرافي لمدينة القدس.. ويؤكد: لا حل سوى إقامة دولة فلسطينية يتمتع فيها الفلسطينيون بحقوقهم



الشارقة - اميمة ياسر -



شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم في العاصمة الفرنسية باريس في قمة ثلاثية بقصر الإليزيه حول تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية وذلك مع كلٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد الرئيس السيسى، علي أنه لاسبيل من إنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضىي الفلسطينية إلا بإيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم.

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على خطورة تداعيات محاولات تغيير الوضع الديموجرافي لمدينة القدس، وهى المحاولات التى تستوجب الوقف الفوري.

جاء ذلك، خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم في العاصمة الفرنسية باريس في قمة ثلاثية بقصر الإليزيه حول تطورات الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية، وذلك مع كلٍ من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذى شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.