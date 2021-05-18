إشادة وتأييد.. "مستقبل وطن واتحاد العمال" يدعمون مبادرة الرئيس بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن حزب مستقبل وطن عن تأييده الكامل لكافة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء في فلسطين، كما أكد الحزب على دعمه لمبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة بمشاركة الشركات المصرية .

وأكد مستقبل وطن فخره واعتزازه لما تقوم به القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية والقضايا العربية بشكل عام، مشيرًا إلى أن الحزب سيضطلع بدوره بدعم الأشقاء الفلسطينين في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالإشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار

اتحاد عمال مصر



ومن جهته أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، تأييده لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص مصر مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة .

وقال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن القرارات والتوجيهات الرئاسية بدعم الشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي الجديد تأتي من منطلق عقيدة الشعب المصري في مساندة الحق الفلسطيني ضد الاحتلال وممارساته وانتهاكاته لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

وأضاف المراغي أن عمال مصر يقفون خلف القيادة السياسية في كافة قراراتها وتوجهاتها التي من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري ومساندة الأشقاء الفلسطينين في محنتهم، مشيدا بالزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس السيسي خلال هذه الأيام إلى فرنسا والتي تؤكد عودة دور مصر الريادي على كافة الأصعدة.

كان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.