مصر تستعيد دورها القيادي.. برلمانيون وأحزاب يشيدون بمبادرة السيسي لإعادة إعمار غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن إعلان الرئيس السيسي تقديم مصر ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية لإعادة الإعمار في قطاع غزة مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في التنفيذ، هو موقف محمود من القيادة السياسية.

وأكد سامي، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث من قِبل القيادة السياسية خارجيًّا يعد إعادة صياغة جديدة لخريطة المنطقة واستعادة مصر لدورها القيادي.

واستطرد سامي: "آن الأوان لاستخدام أدوات كثيرة تراعي تحقيق المصالح السياسية لمصر".

واختتم النائب: "يجب أن يمتد الدعم لتبادل ثقافي وفني ورياضي، ليس مع فلسطين فقط؛ بل مع كل دول المنطقة العريقة".

وأعلن حزب مصر الحديثة أيضًا دعمه كل الجهود التي يقوم بها الرئيس السيسي، لدعم الأشقاء في فلسطين.

وأشاد حزب مصر الحديثة بمبادرة الرئيس بتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية إعلان الرئيس السيسي في باريس تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

واعتبر رضوان مبادرة الرئيس دليلًا قاطعًا على دعم مصر للفلسطينيين والانتصار لحقوق الإنسان الفلسطيني؛ لتجاوز الأزمات التي تسببت فيها الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ووجه النائب تحية قلبية للأطقم الطبية المصرية ورجال الإسعاف في علاج وإنقاذ الفلسطينيين.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة هي تعبير حقيقي عن موقف مصر الداعم والمساند الدائم للقضية الفلسطينية.

وقال زين الدين: مصر لم تكتفِ فقط ببيانات الإدانة والشجب، متابعًا: مصر لم تدفن رأسها في الرمال؛ مثل الكثير من الدول أو المنظمات الدولية، بل قامت بكل الجهود سواء الدبلوماسية أو التحركات على الأرض لمساندة القضية الفلسطينية.

وأصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، بياناً، يثمن فيه قرار الرئيس السيسي تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار في قطاع غزة وقيام الشركات المصرية المتخصصة بالتنفيذ.

وأوضح أبو شقة أن التبرع لإعادة الإعمار في غزة له دلالات كبرى تفوق دلالاته المادية.

وقال رئيس حزب الوفد إن ذلك هو ما يحقق الاستقرار والأمن لمنطقة الشرق الأوسط.

وأعلن حزب الشعب الجمهوري تأييده لما أعلنه الرئيس السيسي من مبادرة لدعم إعادة إعمار غزة

وثمن الحزب، في بيان له، القرار الذي اتخذه الرئيس، للتأكيد أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية في مصر، ولن تتوانى في تقديم كل أشكال الدعم لها، مجددًا تأييده القيادة السياسية في ما تتخذه من قرارات وإجراءات لدعم القضية الفلسطينية، وحماية الشعب الفلسطيني من الغارات التي يتعرض إليها خلال الفترة الماضية.

وأكد الحزب أنه لن يتوانى عن القيام بدوره تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وثمن حزب حماة الوطن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الحزب إن مصر مساندة للدولة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، وهو ما بات واضحا في موقفها الرسمي من الأحداث الأخيرة التي قدمت خلالها كل الدعم للفلسطينين من فتح المستشفيات وتقديم إجراءات العلاج اللازم.