تسلل فجرًا.. مصرع شاب غرقًا بشاطئ النخيل في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

لقي شاب مصرعه غرقًا، فجر اليوم الثلاثاء، أثناء الاستحمام بشاطىء النخيل التابع لحي العجمي غرب الإسكندرية، وجرى انتشال جثته، وإيداعها المشرحة.

ورد بلاغ لقسم شرطة العامرية أول، بتعرض شاب للغرق بشاطئ النخيل، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.

وتبين من الفحص تسلل "محمد حمادة" 17 عامًا، مقيم بمدينة بسيون في الغربية، لشاطئ النخيل، وجرى انتشاله بمساعدة آخرين كانوا برفقتهم داخل البحر.

جرى نقل الشاب إلى أحد المستشفيات الخاصة بالكيلو 21 لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.