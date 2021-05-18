"الأطباء" عن قرار السيسي بشأن غزة: هكذا مصر دائمًا تتحرك لمساندة فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

رحبت نقابة الأطباء، بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إطلاق مبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة بـ 500 مليون دولار، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالإشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وقالت النقابة في بيان اليوم الثلاثاء: "هكذا مصر تتحرك دائماً وبأقصى سرعة لمساندة القضية الفلسطينية".

كما أشادت النقابة بتوجيهات الرئيس السيسي بفتح معبر رفح البري لاستقبال الجرحى والمصابين وتجهيز المستشفيات المصرية، وتسخير إمكانيات هيئة الإسعاف لنقل المصابين وإرسال شحنات المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.