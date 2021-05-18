بعد تدمير 23 مقرًّا إعلاميًّا، "مراسلون بلا حدود" تتقدّم بشكوى أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة ضدّ إسرائيل

اسماعيل عبد الحي - بعد إستهداف غارات إسرائيلية مقرات إعلامية في غزة، تقدّمت منظمة "مراسلون بلا حدود" بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن هذا الإستهداف قد يرقى إلى مصاف "جرائم الحرب"، وفق ما صرّح به متحدث بإسم المنظمة لوكالة الأنباء الفرنسية.

وجاء في الشكوى " دُمّرت مقرات 23 وسيلة إعلامية محليّة ودولية بعدما إستهدفتها ضربات إسرائيلية"، في إشارة إلى قصف إستهدف مكاتب وسائل إعلام فلسطينية وأجنبية.

وتابعت "مراسلون بلا حدود" في شكواها الموجّهة إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة والتي تحمل تاريخ 16 ماي، أنّها "تعتبر أنّ الإستهداف المتعمّد لوسائل الإعلام والتدمير الكامل والمتعمّد لمعداتها يُعدّان جريمة حرب وفقا للمادة الثامنة من ميثاق روما".

وأضاف نصّ الشكوى أنّ "الجيش الإسرائيلي لم يتسبّب فقط بإلحاق أضرار مادية كبيرة جدا بأقسام التحرير التي يُعَدّ صحافيوها ومعداتّها ومَرافقها محميّين بموجب مقتضيات حماية السكان المدنيين، بل أعاق أيضا التغطية الإعلامية لنزاع يؤثّر بشكل مباشر وخطير على السكّان المدنيين".

والسبت دمرّت صواريخ إسرائيلية مبنى مؤلفا من 13 طابقا كان يضمّ خصوصا مكاتب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية وقناة "الجزيرة" الإخبارية القطرية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أبلغ القيّمين على المبنى بضرورة إخلائه قبل قصفه.

وإعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ المبنى كان "هدفا مشروعا تماما"، مؤكّدا أنّ إستهدافه جاء بناءً على معلومات إستخبارية.

وذكّرت "مراسلون بلا حدود" بأنّها سبق وأن تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية "إستهداف الجيش الإسرائيلي بشكل متعمّد عشرات الصحافيين الفلسطينيين الذين يتولّون تغطية تظاهرات "مسيرة العودة" في ربيع عام 2018".

وطالبت "مراسلون بلا حدود" المدّعية العامة للمحكمة بضمّ أحداث الأيام الأخيرة إلى التحقيق الذي فُتح في مارس بشأن جرائم يعتقد أنّها أرتُكبت في الأراضي الفلسطينية، في مبادرة رفضتها إسرائيل لكنها لقيت ترحيبا فلسطينيا.

* المصدر: فرانس 24