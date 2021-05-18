المساعي الدبلوماسية تتكثف مع تواصل القصف بين إسرائيل وغزة

ابوظبي - سيف اليزيد - تكثف الأسرة الدولية، اليوم الثلاثاء، حملة المساعي الدبلوماسية لوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وعمليات إطلاق الصواريخ على إسرائيل مع اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لوقف التصعيد الدامي المستمر منذ أسبوع.

ومنذ بدء هذه الحلقة الجديدة من العنف بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في العاشر من مايو، قُتل 213 فلسطينيا، بينهم طبيبان وما لا يقلّ عن 61 طفلاً، إضافة إلى أكثر من 1400 جريح، على ما أكّدت وزارة الصحّة الفلسطينيّة.

أمّا في الجانب الإسرائيليّ، فقُتل 12 شخصا بينهم طفل وأصيب 309 في إطلاق صواريخ من غزّة.

وتواصلت غارات سلاح الجو الإسرائيلي ليلا على قطاع غزة، وبعيد منتصف الليل ألقت المقاتلات عدة صواريخ على مبان في مدينة غزة متسببة بانفجارات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في تغريدة أنه أحصى تسعين عملية إطلاق صواريخ من قطاع غزة بين الساعة 19,00 الاثنين والساعة 7,00 الثلاثاء باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وأنه قصف "65 هدفا إرهابيا بواسطة 67 طائرة حربية".

وفي الوقت الذي يجتمع فيه مجلس لأمن للمرة الرابعة، لا تزال الولايات المتحدة ترفض المصادقة على بيان حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيّين يدعو إلى "وقف أعمال العنف".

وفي وقت تتعثر فيه التهدئة، أعلن قصر الإليزيه إجراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي مباحثات عبر الفيديو مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سعياً لوساطة في التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين "مع هدف تحقيق وقف إطلاق نار سريع وتجنّب توسع النزاع".

كذلك باشرت الأمم المتحدة بمساعدة قطر ومصر مبادرة ترمي إلى احتواء التصعيد.

وستبحث بروكسل أيضا المواجهات الجارية، وهي الأعنف منذ صيف 2014، خلال اجتماع طارئ يعقده وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عبر الفيديو.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان إنّه تحدّث إلى نظيره الإسرائيلي والحكومة المصريّة الاثنين وأن بلاده منخرطة في دبلوماسبة "هادئة ومكثفة".

في رام الله بالضفّة الغربيّة المحتلّة، حضّ الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس المبعوث الأميركي هادي عمرو لدى استقباله الاثنين، على ضرورة "تدخّل الإدارة الأميركيّة لوضع حدّ للعدوان الإسرائيلي"، وفق ما أوردت وكالة "وفا".