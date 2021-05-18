تواصل المظاهرات التضامنية مع غزة حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 04:09 مساءً - تتواصل المظاهرات في معظم الدول العربية والأوروبية المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والداعمة للقضية الفلسطينية.

إندونيسيا

احتشد آلاف المتظاهرين اليوم الثلاثاء أمام السفارة الأميركية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا؛ للمطالبة بوقف الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون الأعلام الإندونيسية والفلسطينية، ورفعوا لافتات كتب عليها “فلسطين حرة”، في حين انتشر أكثر من ألف شرطي حول مقر السفارة للحيلولة دون وقوع أعمال شغب.

من ناحية أخرى، انطلقت مسيرة نظمها اتحاد نقابات العمال، إلى مقر بعثة الأمم المتحدة في جاكرتا، وردد المشاركون فيها عبارات مثل “أنقذوا الفلسطينيين”، كما نظم عمال النقابات احتجاجات مماثلة في مدن إندونيسية أخرى، بما في ذلك سورابايا وباندونغ وجوغاكرتا وماكاسار ورياو.

لبنان

وتواصلت يوم أمس وقفات تضامنية في لبنان، دعما للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر.

وتجمع النشطاء في العاصمة بيروت أمام مبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، تحت عنوان استنكار الجرائم الإسرائيلية في فلسطين ودعما للقدس.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية ممثلون عن أحزاب وهيئات وشخصيات لبنانية وفلسطينية، ورفعوا أعلام فلسطين ولافتات تستنكر العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وتندد بالصمت العربي والدولي.

وفي مدينة طرابلس شمالي لبنان، نفذت محاميات ومحامون وقفة تضامنية بثوب المحاماة، تعبيرا عن الرفض المطلق لجرائم العدوان الإسرائيلي بحق فلسطين والشعب الفلسطيني.

وفي صيدا جنوبي لبنان، نظمت رابطة أطباء الأسنان وقفة عند ساحة الشهداء في المدينة، تضامنا مع أهالي فلسطين المحتلة ونصرة للأقصى الشريف، واستنكارا لما يتعرض له الأهالي في حي الشيخ جراح وفي غزة والضفة الغربية.

تونس

وفي تونس، نظمت جمعية الكوفية الفلسطينية للثقافة والتراث بمدينة صفاقس يوم أمس، تظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وشهدت دعوات إلى تجريم التطبيع.

ووسط صفاقس، انطلقت التظاهرة بالنشيدين الوطنيين التونسي والفلسطيني ورفع علميْ البلدين أمام بلدية المدينة.

وشكل مئات المشاركين في التظاهرة سلسلة بشرية من شباب فلسطيني وتونسي رسموا بأجسادهم خريطة فلسطين، وتجمعوا حول مجسم لمدينة القدس المحتلة، مع رفع شعارات وصور شهداء.

كما رفعوا لافتات مؤيدة للفلسطينيين في القدس وقطاع غزة، مكتوب على بعضها “نحن باقون ما بقي الزعتر والزيتون”، و”كن أملا لفلسطين”، و”أنا طفل ومن حقي أن أعيش بسلام”.

ورددوا هتافات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية، منها “الشعب يريد تحرير فلسطين”.

المغرب

تظاهر عشرات من المغاربة الأحد وسط العاصمة الرباط للتضامن مع الفلسطينيين ضد “العدوان الإسرائيلي” ورفعوا شعارات مساندة لهم ومنددة بالتطبيع مع إسرائيل.

ورفع المتظاهرون في الرباط شعارات تقول “فلسطين أمانة”، و”كلنا فدا لفلسطين الصامدة”.

وقال أبو الشتاء مساعف عضو سكرتارية “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” المكونة من نحو 15 هيئة مغربية، “جئنا نندد بهذه الهمجية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزل، هذه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بتواطؤ مع النظام الدولي للأسف”.