للمرة الرابعة.. مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث التصعيد في غزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

بعد فشل الثلاث جلسات السابقة لإصدار موقف دولي بشأن التصعيد على قطاع غزة، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة طارئة حول العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أدى حتى الآن إلى استشهاد 213 فلسطينيا وأكثر من 1400 جريح.

وتأتي جلسة مجلس الأمن رغم إعاقة واشنطن لصدور بيان عن المجلس خلال 3 جلسات عقدها خلال الأيام التسعة الأخيرة.

وقالت بعثة النرويج في المجلس أمس الاثنين “ستثير كل من تونس والصين والنرويج مرة أخرى أزمة الشرق الأوسط على جدول أعمال مجلس الأمن الثلاثاء”.

ولفتت إلى أن “الوضع يستمر في التدهور، ويستمر قتل وجرح المدنيين الأبرياء”، وأضافت “نكرر: أوقفوا النار، أوقفوا الأعمال العدائية الآن”.

ويتطلب صدور بيانات المجلس موافقة جماعية من كافة أعضائه البالغ عددهم 15 دولة.

وقالت المتحدثة باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أوليفيا دالتون “لقد أوضحنا بشكل مستمر لأعضاء المجلس الأسبوع الماضي أن واشنطن تشارك في جهود دبلوماسية مكثفة على أعلى المستويات لمحاولة إنهاء هذا الصراع”.

ودعت مسودة البيان -الذي عرقلته واشنطن أمس الاثنين- إلى تهدئة الوضع ووقف العنف واحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال.

وأعربت المسودة عن القلق الحاد إزاء التوترات وأعمال العنف في القدس الشرقية، خاصة داخل وحول الأماكن المقدسة.