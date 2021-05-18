الرئيس المصري يعلن تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ 53 دقيقة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان له اليوم، إن ذلك جاء خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.