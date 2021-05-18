فيديو.. شاب فلسطيني دفن خطيبته بيديه قبل شهرين من الزواج بعد قصف منزلهم بغزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بدأت تظهر القصص المؤلمة جراء القصف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم التاسع على التوالي وراح ضحيته 213 شهيداً، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن .

واستخرج الشاب الفلسطيني أنس اليازجي جثمان خطيبته من تحت الأنقاض عقب القصف الإسرائيلي لمنزلها في غزة، ودفنها بيديه قبل شهرين فقط من إتمام زواجهما.

فبدلًا من إنهاء استعدادت حفل زفافهما، دفن الشاب الفلسطيني خطيبته شيماء أبو العوف بعدما استخرج جثتها من تحت الأنقاض مما أصابه بصدمة كبيرة ظهرت عليه في فيديو سجله له أحد المارة من المتجمعين حوله.

وظهر اليازجي في الفيديو وهو يضحك، مخفيًا الآلام في قلبه، مبينًا كيف اكتشف جثة خطيبه في قطاع غزة بعدما استهدفت غارات جيش الاحتلال الاسرائيلي عمارة عائلتها.

وكشف الشاب، الذي درس إدارة أعمال في الجامعة الإسلامية بغزة، أنه حذر خطيبته، طبيبة الأسنان، بأن تختفى عن أعين القصف عبر رسالة على تطبيق «واتساب» إلا أنها لم تصل لها حيث قصفها صاروخ جيش الاحتلال.

وقال اليازجي، في الفيديو، إنه منذ أكثر من شهرين وهو يقوم بتجهيز الاستعدادات النهائية للشقة مشاركة مع خطيبته من أجل الزواج قريبًا، ثم بدأ القصف فجأة ليكتب لها رسالة قائلًا: «اختبئي»، مضيفا: «لم تصل الرسالة إليها، وصاروا يطلعوا الشهداء، ولما طلعوها لاقيتها بتضحك، وأنا بودعها، وأخدت صندوق أدواتها تذكار، وهتكون بإذن الله سيدة الحور العين في الجنة، هذا أمر الله والحمد لله».

وبابتسامة مستمرة لم تنقطع طوال الفيديو أثناء حديثه عما حدث مع خطيبته شيماء أبو العوف، قال أنس لأحد المتواجدين حوله: «متفكرنيش أنا مهستر، أنا بكامل وعي الحمدلله، وهذا صبر من الله، غزة كلها رجال، لاقيتها بعد 10 ساعات من البحث جثة شهيدة تحت الأنقاض، هذا أمر من الله».

«إنا لله وإنا إليه راجعون».. كانت الجملة الأبرز على لسان أنس اليازجي وهو يتحدث عن خطيبته شيماء أبو العوف وكانت آخر جملة كتبلها على صفحتة الرسمية بعد استشهادها، مضيفًا أنه سعيد بأنها نالت الشهادة وستدخل معها سبعين من أهلها للجنة وهو منهم – إن شاء الله.

ثم قام الشاب بعد ذلك بالصلاة على خطيبته وتشيع جنازتها مع عدد من الأهل والجيران ودفنها بنفسه ثم جلس يدعو لله على قبرها ويمن من حوله عليه.